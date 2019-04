A Milano è nato il MEET, il Centro Internazionale per la Cultura Digitale

E’ stato inaugurato da pochi giorni il MEET, il Centro Internazionale per la Cultura Digitale a Milano promosso da Meet the Media Guru con Fondazione Cariplo. Uno dei partner di questo progetto è Sigest, player Real Estate

E’ stato inaugurato da pochi giorni il MEET, il Centro Internazionale per la Cultura Digitale a Milano promosso da Meet the Media Guru con Fondazione Cariplo. “Per Meet, la cultura digitale è il DNA dei nostri tempi, il sistema di simboli e comportamenti che definisce il nostro presente – ha dichiarato Maria Grazia Mattei, Fondatrice e Presidente di MEET – Con MEET vogliamo dare voce alla cultura digitale per sviluppare un nuovo Umanesimo che tenga insieme gli elementi della trasformazione in atto, in una logica di incontro e di inclusione. MEET è stato progettato come un’impresa sociale con la missione di contribuire a colmare il divario digitale nel nostro Paese, nella convinzione che l’innovazione sia un fatto prima di tutto culturale, e che la diffusione della cultura digitale favorisca non solo la crescita dell’economia, ma anche delle opportunità e del benessere di tutti i cittadini”. Uno dei partner di questo progetto è Sigest, player Real Estate attivo da oltre trent’anni nel mercato residenziale, con focus particolare su Milano e Lombardia.

Durante la presentazione, alla presenza del Sindaco di Milano Giuseppe Sala, sono state fatte dialogare fra loro dodici celebri istituzioni internazionali impegnate nella ricerca e nella disseminazione di innovazione e nuovi linguaggi creativi con sede in nove paesi europei. Sigest, che celebra nel 2019 i trent’anni dalla sua costituzione ed è attenta alle potenzialità connesse alla cultura digitale e allo sviluppo tecnologico ha deciso di sostenere progetti come quello di MEET, che hanno lo scopo di attivare il primo spazio italiano di incontro, confronto e co-design sulla creatività digitale per rilanciare il posizionamento del nostro paese sui temi dell’innovazione sulla scena globale.

“Sigest è ben conscia dell’importanza e delle ampie potenzialità dello sviluppo digitale in un’ottica di miglioramento continuo del nostro paese, del quale il capoluogo lombardo anticipa i trend – dichiara Enzo Albanese, CEO di Sigest – Siamo orgogliosi di poter da oggi collaborare con MEET, importante perno di innovazione, rispettoso dei principi di inclusione e partecipazione: il mondo della casa e degli spazi dell’abitare contemporaneo, anche pubblici, saranno sempre più impattati e integrati con il mondo del digitale”.