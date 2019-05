Astound Italy: anche l’e-commerce conosce la trasformazione digitale

Global digital solutions. Astound Commerce, agenzia di digital commerce con oltre venti sedi presenti da San Francisco a Dubai, sta occupando uno spazio sempre più ampio anche in Italia. Astound Italy si mostra in linea con la vision del Gruppo, prevedendo un supporto alle strategie di marketing dei brand che stanno intraprendendo percorsi di digital transformation.

La digitalizzazione, dunque, è il motore attorno a cui ruota Astound Italy: azienda che ha sempre riconosciuto e interiorizzato il valore dei nuovi canali di comunicazione e del modus operandi dell’ultimo ventennio. Un’agenzia, quindi, di eCommerce che – come dichiara Riccardo Aragona, Marketing & Engagement Manager di Astound Italy – “si differenzia dai competitors per molteplici aspetti tra cui la qualità, il delivery on-time e dai processi – rodati ormai già da tempo – che permettono di raggiungere gli obiettivi e le necessità dei clienti in modo veloce, pratico, con facilità e senza costi overbudget”.

Piattaforme digitali, nuove tecnologie avanzate, strategie di marketing e di consulenza: i principali servizi messi a disposizione da Astound Italy per offrire ai principali marchi (Adidas, L’Oréal, Under Armour, Jimmy Choo, Vibram, M&M’s e Pret A Manger) una visibilità, un ritorno di acquisto e una crescita anche nel panorama virtuale. Tutto questo è reso possibile dall’approccio dell’Azienda che si pone come partner e non fornitore nei confronti dei propri clienti.

“Da questa prospettiva B2C” dichiara Massimo Marconi, VP Sales and Client Services Astound Commerce Italy, “l’Agenzia di eCommerce si sta muovendo verso una visione anche B2B, grazie alla capacità di presentarsi come partner di business integration, offrendo un servizio digitale attivo su molteplici livelli e un’assistenza customer oriented”.