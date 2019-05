Cariplo Factory: 30 mesi di vita per generare oltre 11 mila job opportunities

Cariplo Factory ha presentato i risultati dei suoi primi 30 mesi di vita. Come ha sottolineato il Presidente di Fondazione Cariplo, Giuseppe Guzzetti, i risultati hanno superato le previsioni: “Dando vita a Cariplo Factory, tre anni fa, ci siamo presi un impegno preciso: generare 10 mila job opportunities, soprattutto per i giovani. Siamo felici di essere andati addirittura oltre l’obiettivo prefissato e davvero orgogliosi di tutto il lavoro svolto”.

A certificare i risultati è intervenuta la Fondazione Politecnico di Milano che, in collaborazione con PTS Clas – Noviter, ha validato gli interventi, decretando che sono state infatti 11.968 le job opportunities, con un coinvolgimento di oltre 10mila persone, per un totale di 16 progetti e 325 attività.

Cariplo Factory, nata dalla volontà di Fondazione Cariplo con un investimento di 10 milioni di euro, è un hub di innovazione che attiva una filiera del talento in grado di alimentare tutta la catena del valore dell’innovazione. Un modello end-to-end unico sul mercato che include percorsi di formazione esperienziali, programmi di incubazione, attraverso una rete di partner diffusa in tutta Italia e accelerazione imprenditoriale, in collaborazione con LVenture Group, investimenti di Venture Capital e supporto alla crescita delle scale-up a livello internazionale.

“L’esperienza di Cariplo Factory – continua Guzzetti – dimostra che, insieme, è possibile dar vita a un epocale cambiamento nell’approcciare il tema del lavoro e dell’innovazione in Italia, alimentando in questo modo la crescita economica e sociale del Paese. Così è possibile guardare al futuro con fiducia, senza dimenticare chi è in difficoltà e chi è rimasto indietro. Cariplo Factory è oggi un soggetto di riferimento per l’ecosistema dell’innovazione in Italia: per questa ragione siamo convinti che il traguardo delle job opportunities sia soltanto il primo di molti”.

Una job opportunity è un concetto che assume diversi significati in base al contesto in cui si colloca: può essere un’attività di formazione professionalmente qualificante, un’esperienza lavorativa oppure un percorso formativo finalizzato allo sviluppo di figure emergenti richieste dal mercato nell’ambito della digital economy. Ma non solo: job opportunity significa anche percorsi imprenditoriali da alimentare attraverso programmi di incubazione e accelerazione, attività di networking, mentorship e advisory per investimenti di venture capital. In sintesi ogni singola occasione di trasferimento di know-how offerta da Cariplo Factory ai partecipanti alle attività proposte. Ad ogni attività svolta all’interno dei 16 progetti è stato assegnato un target di riferimento in termini di destinatari e sono state individuate cinque categorie: Studenti in alternanza scuola-lavoro, Professionisti e imprenditori interessati a percorsi formativi innovativi, Persone fuori dal mercato del lavoro interessate a percorsi di reskilling, Innovatori e Startupper.

Dei 16 progetti realizzati, quattro si distinguono per aver condiviso e supportato da subito il progetto sfidante di Cariplo Factory:

BioUpper, la prima piattaforma italiana nel campo delle Scienze della Vita che sostiene i migliori progetti imprenditoriali attraverso percorsi di empowerment, incubazione e accompagnamento al mercato.

growITup è una piattaforma di open innovation digitale che svolge ruolo di advisor per Indaco Venture Partners SGR nel segmento digital. growITup è un’iniziativa volta a stimolare l’innovazione e l’eccellenza italiana, creando un ponte tra le aziende più rilevanti e le migliori startup digitali post-seed.

Next Energy programma mirato a sostenere la crescita di talenti, di startup e di imprese per lo sviluppo di progetti innovativi di sostenibilità ambientale legate al sistema elettrico e all’interazione tra infrastrutture e territorio.

Fastweb Digital Academy nasce con l’obiettivo di rafforzare le prospettive occupazionali dei giovani attraverso un’offerta di percorsi di formazione esperienziale sulle competenze digitali richieste dal mercato del lavoro attuale e futuro.

Roberto Chieppa, Chief Marketing &Customer Experience Officer Fastweb ha sottolineato l’importanza del progetto e della formazione per ridurre il gap tecnologico che rischia di bloccare la crescita del Paese: “L’adesione a Cariplo Factory è stata per Fastweb una decisione naturale, considerata la nostra naturale propensione all’innovazione e allo sviluppo di iniziative digitali che possano aiutare l’Italia a crescere in questi ambiti. Ricordo che fin dalla propria costituzione, Fastweb si è impegnata a sostenere l’evoluzione del Paese in termini di digitalizzazione e infrastruttura, investendo importanti risorse proprie e sostenendo iniziative come questa portata avanti dalla Fondazione Cariplo e la nostra scuola di formazione, Fastweb Digital Academy, che possono aiutare a colmare il gap tra il bisogno di tecnologia e la realtà. Siamo orgogliosi di aver lanciato Fastweb Digital Academy che ha organizzato oltre 5.700 ore di lezione, un catalogo di più di 50 corsi che hanno garantito oltre 3.000 certificati. Oggi i corsi sono anche disponibili a Palermo, Bari e Pescara, oltre che Milano. I numeri ci dicono che siamo sulla strada giusta e per questo non vogliamo fermarci qui, continuando a crescere e investire”.