Centro Computer aiuta Atlante nella fase di approvvigionamento

Centro Computer ha siglato un contratto di Fleet Management con Atlante, azienda che opera per l’import-export di prodotti alimentari della GDO italiana ed estera.

Nata a metà degli anni 90, Atlante è oggi una consolidata realtà italiana con sede a Casalecchio di Reno (BO), che si avvale di un modello di business unico poiché opera come partner strategico delle principali catene della GDO sul territorio nazionale e internazionale, con l’obiettivo di far conoscere la varietà e la qualità della tradizione alimentare italiana, offrendo un servizio completo per lo sviluppo e la gestione di progetti di marca privata chiavi in mano, a partire dagli studi di mercato alle ispezioni, fino all’ottimizzazione dei costi logistici e di materie prime. Alla base del successo di Atlante vi sono la conoscenza approfondita dei mercati e dei prodotti, il controllo qualità, l’efficienza del controllo logistico e l’attenzione alla formazione continua del personale. Questi sono stati gli ingredienti vincenti che hanno reso Atlante un partner ideale per ogni progetto nazionale ed internazionale, arrivando a stringere importanti accordi di collaborazione con colossi del food in tutto il mondo, da Migros in Svizzera, Sainsbury’s nel Regno Unito, Kroger negli Stati Uniti fino progetti in Giappone e India, in perfetta linea con il payoff aziendale: Food of the World.

La crescita dell’azienda e l’esigenza di mantenere una struttura produttiva snella ed efficiente al passo con la digital transformation, hanno portato Atlante a riscontrare la necessità di affidarsi ad un nuovo modo di gestire l’intero parco macchine delle postazioni di lavoro aziendali e dei dispositivi multifunzione di stampa. La priorità fondamentale era quella di abbandonare il sistema di acquisto spot e attuare invece un workflow strutturato che assicurasse la flessibilità contrattuale e permettesse di ottimizzare la fase di acquisto, riducendo i costi nascosti di approvvigionamento. Per questa ragione, Atlante ha scelto il Fleet Management di Centro Computer, oggi partner IT dell’azienda, come soluzione alla rigidità imposta dalle locazioni operative classiche.

Flessibilità e semplificazione dei processi sono infatti i vantaggi che il contratto di Fleet Management di Centro Computer assicura attraverso l’elaborazione di un piano di approvvigionamento sempre modificabile rispetto a quello di partenza, sia in termini di prodotti che in termini di servizi concordati. Questo sistema di acquisti destrutturati ha inoltre il vantaggio di fondarsi sul pagamento di un canone fisso mensile e sulla possibilità di un conguaglio annuale, erogato sulla base dell’eccesso o del difetto di servizi e prodotti forniti rispetto a quanto pattuito inizialmente. Il contratto viene rinnovato alla scadenza del primo anno e successivamente ogni tre e una volta terminato il periodo contrattuale è possibile continuare ad usufruire gratuitamente di quanto è stato fornito fino a quel momento. Il Fleet Management offre infatti un servizio all-inclusive di pianificazione, manutenzione, gestione e smaltimento, senza correre il rischio di costrizioni di reso o sostituzione delle apparecchiature ancora efficienti al termine del periodo contrattuale.

“Siamo molto soddisfatti di aver scelto il Fleet Management di Centro Computer come risposta alle nostre esigenze” – afferma Maurizio Querzoni, Direttore IT di Atlante – “Grazie a questa soluzione, infatti, non siamo più vincolati alla rigidità che ci imponevano le alternative classiche dell’acquisto e del noleggio e possiamo adesso contare su un rinnovo periodico del parco macchine, l’assistenza sui prodotti e la tranquillità del canone fisso. Il tutto facendo affidamento alla professionalità di Centro Computer che ha implementato il progetto in tempi brevissimi, iniziando a fornire prodotti e servizi a partire dal giorno successivo alla formalizzazione dell’accordo e finalizzando il tutto in una sola settimana.”

“Centro Computer ha messo a disposizione di Atlante la sua consolidata expertise offrendo come soluzione alle necessità dell’azienda il Fleet Management”– afferma Davide Govoni, consulente commerciale di Centro Computer -“In questo modo è stato possibile circoscrivere ed offrire i vantaggi sia dell’acquisto tradizionale, sia della locazione operativa, comprendendo la gestione delle opzioni, l’assistenza sui prodotti presenti nel contratto di Fleet Management, la diminuzione del TCO e soprattutto una definizione accurata del budget e la diminuzione dei costi amministrativi di gestione. Così facendo abbiamo garantito al nostro cliente l’efficienza operativa di cui necessitava, con la tranquillità di un canone fisso e abbiamo posto le basi per una partnership che potrebbe prevedere progetti futuri in ambito Unified Communication, con soluzioni perfettamente integrate con le applicazioni di Office 365.”