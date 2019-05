IBM Watson al servizio, con Intelligenza artificiale, di un club calcistico

Il Leatherhead Football Club compete nella settima divisione di calcio inglese ed è una squadra composta da autisti per le consegne a domicilio, venditori di automobili e commessi. Nonostante non sia un tipico caso da “intelligenza artificiale”, la gestione del club ha scelto di avvalersi di IBM Watson all’inizio di questa stagione calcistica per fornire a giocatori e allenatori sia analisi pre e post-partita, sia studio e osservazione degli avversari.

Quando si adotta una tecnologia nuova bisogna imparare a conoscerne le funzionalità. Nikki Bull, l’allenatore del Leatherhead, aveva la necessità di disporre di una tecnologia intuitiva e semplice da utilizzare, in quanto lui e la squadra avrebbero avuto pochissimo tempo da dedicare all’apprendimento.

Superare gli avversari

Generalmente nelle divisioni più alte del calcio inglese le squadre dispongono di figure professionali dedicate allo studio degli avversari, che seguono le partite, esaminano filmati, forniscono relazioni delle loro osservazioni al management della squadra. Gli allenatori, dal canto loro, utilizzano queste relazioni per preparare piani di gioco per avversari specifici. Tuttavia, nel mondo del calcio semi-professionistico, questo privilegio non sempre è disponibile, oppure implica un costo significativo che spesso le squadre non possono permettersi. Di conseguenza, la maggioranza delle squadre semi-professionistiche affronta le proprie partite con poca conoscenza degli avversari. In controtendenza, il Leatherhead è riuscito a utilizzare IBM Watson Discovery per riuscire a superare le squadre avversarie. IBM Watson Discovery studia i report sulle partite e i feed dei social network per raccogliere e analizzare i dati sugli avversari in modo da ottenere una visione completa dell’andamento delle loro partite più recenti. Tali analisi, ad esempio, possono svelare dettagli sui giocatori più forti, sulle tattiche di attacco e sull’equilibro fra la fascia destra e la fascia sinistra.

Possibilità di interrogare il sistema con qualunque domanda

Grazie a IBM Watson Assistant, il Leatherhead ha imparato a utilizzare la piattaforma in modo semplice: quando lo staff pone una domanda o richiede un’informazione specifica o un video clip, Watson Assistant si occupa di tutto il resto. Se l’allenatore o un giocatore del Leatherhead desidera rivedere i tiri di una recente partita contro il Bognor Regis, basta semplicemente che scriva “Mostra i tiri contro il Bognor” e Watson Assistant offrirà l’accesso a tutti i video clip attinenti, correlati da alcune importanti analisi.

Il quarto turno di qualificazioni per la FA Cup prevedeva una partita tra la squadra del Leatherhead e l’Hitchin Town. Grazie all’utilizzo di IBM Watson Assistant, gli allenatori del Leatherhead sono stati in grado di identificare, istantaneamente, alcuni dati chiave estrapolati da una vecchia partita tra le stesse squadre e di individuare chiaramente una debolezza nel terzino sinistro del Leatherhead. Tali dati coincidevano con i report degli osservatori, che avevano dimostrato come l’Hitchin tendesse ad entrare facilmente in area di rigore. Purtroppo per il Leatherhead, queste previsioni si sono avverate nel corso della partita quando il suo terzino sinistro ha causato un rigore, che ha portato alla sconfitta del Leatherhead e alla conseguente uscita dalla FA Cup.

Segnare goal, grazie all’intelligenza artificiale

Il nostro obiettivo principale all’inizio della stagione era dimostrare come la tecnologia IBM, in particolar modo IBM Watson, potesse essere usata per incrementare l’ingegno e la competenza degli allenatori e dei giocatori del Leatherhead. La sfida consisteva nel poter trasmettere una tecnologia complessa a un insieme di utenti non particolarmente esperti in materia. Nella fase avanzata della stagione, il management della squadra ha utilizzato settimanalmente il software IBM, ottenendo insight e dati sulle prestazioni dei giocatori condividendoli con gli stessi durante le riunioni e gli allenamenti. Ma non è tutto: gli stessi giocatori possono accedere alla piattaforma Watson per valutare direttamente le proprie prestazioni sul campo – opportunità insolita nelle analisi calcistiche moderne, che si sta rivelando incredibilmente preziosa per la squadra, sia per il management sia per gli atleti.

Al momento della stesura di questo articolo, il Leatherhead Football Club è al 8° posto della classifica.

Negli ultimi due mesi, il Leatherhead ha perso parecchi giocatori-chiave, che hanno optato per gli stipendi più alti offerti da squadre avversarie, anch’esse in zona playoff. La squadra ha anche dovuto fare i conti con brutti infortuni. Tuttavia, IBM Watson, insieme a Bull e all’assistente allenatore Martin McCarthy, farà in modo che il Leatherhead possa continuare ad alzare la posta in gioco. Con il supporto di IBM Watson il Leatherhead ha scalato 12 posizioni in classifica durante la stagione 2018/2019.

a cura di Joe Pavitt, Master Inventor, IBM Hursley