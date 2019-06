Gefran presenta INNOWAY. Le idee potranno diventare un concreto progetto

In occasione degli Stati Generali della Ricerca e dell’Innovazione promossi da Regione Lombardia, Gefran ha ufficialmente presentato INNOWAY, una vera e propria experience di innovazione in cui l’azienda mette a disposizione budget, risorse e know how affinché una brillante idea possa trasformarsi in un progetto concreto.

Per la multinazionale italiana, specializzata nella progettazione e produzione di sensori, sistemi e componenti per l’automazione, il rapporto con il mondo accademico è stato sempre fondamentale nei progetti di innovazione. L’obiettivo di INNOWAY è quello di rafforzare ulteriormente questo legame sviluppando una modalità di interazione con gli studenti completamente nuova.

“Smart processes for a smarter factory”, questo il titolo della challenge lanciata da Gefran a laureati e laureandi attraverso il portale Open Innovation di Regione Lombardia. Si tratta della prima in assoluto caricata nella nuova sezione dedicata alle sfide da parte delle aziende, denominata Open Challenge, che favorisce lo sviluppo di soluzioni innovative alle esigenze delle imprese, in ogni ambito.

Due le tematiche su cui dovranno focalizzarsi i progetti, entrambe fortemente legate ai temi di industry 4.0: energy saving e predictive maintenance.

“Lavoriamo costantemente per rinforzare la cultura dell’innovazione in Gefran” ha spiegato Marcello Perini, direttore generale della business unit sensori e componenti di Gefran, “INNOWAY è il risultato di questo lavoro e l’opportunità creatasi con Regione Lombardia è la conferma che stiamo andando nella direzione giusta”.

La challenge proposta da Gefran si articola in due fasi: uploading ed elevation.

La fase di uploading prenderà il via il 1 di ottobre: studenti e dottorandi, in gruppi da 2 a 4 persone, potranno caricare sul portale le proprie idee scegliendo tra uno dei due temi proposti.

Le idee più brillanti passeranno alla fase successiva, quella di elevation, dove Gefran attiverà un servizio di tutoring online, gestito attraverso la piattaforma di Regione Lombardia, con l’obiettivo di affinare le idee presentate avvicinandole a concrete esigenze produttive ed applicative.

Al termine della fase di elevation i team migliori entreranno in INNOWAY, dove potranno vivere un’experience di innovazione all’interno dell’azienda: avranno un budget per lo sviluppo del progetto, libero accesso ai laboratori dell’azienda ma soprattutto la possibilità di lavorare fianco a fianco con il team R&D di Gefran.

In palio, per il gruppo vincitore, l’opportunità unica di collaborare con Gefran per dar vita alla propria idea.

“La nuova sezione Open Challenge nata dalla piattaforma Open Innovation di Regione Lombardia rappresenta uno strumento all’avanguardia per individuare un punto di incontro tra domanda e offerta di innovazione, ma anche per coinvolgere e supportare i nostri giovani talenti permettendo loro di trovare occasioni di lavoro sul nostro territorio” , lo ha detto il vicepresidente di Regione Lombardia e assessore alla Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione Fabrizio Sala. “Un progetto nato in collaborazione con Gefran che è diventato un’opportunità per tutti. Tramite Open Challenge infatti le imprese che lo desiderano possono pubblicare le proprie sfide tecnologiche e rivolgersi al mondo esterno raccogliendo proposte innovative dai centri di ricerca, dalle università, da gruppi di studenti o singoli ricercatori. Le imprese, inoltre, verranno affiancate dallo staff impegnato su Open Innovation al fine di perfezionare la struttura della proposta così da ottenere il migliore risultato possibile” ha concluso Sala.