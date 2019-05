I Riders si nascondono dietro al concetto di privacy o sono vittime del sistema?

I Riders, dicono le più recenti sentenze, non sono veri e propri lavoratori subordinati. Ne consegue che i lavoratori della Gig Economy non siano tenuti, almeno per contratto, ai doveri di riservatezza, diligenza e fedeltà tipici dei lavoratori subordinati (art 2104 e 2015 cc). In seguito alle polemiche emerse nei giorni scorsi sulle mancate mance dei Vip ai Riders, ecco come ha risposto un avvocato esperto in GDPR.

Come inquadrare quindi i Riders sotto il profilo privacy visto che non sono dipendenti di chi raccoglie i dati?

“In base al principio dell’Accountability, introdotto dal GDPR, il Titolare del trattamento deve preoccuparsi di affidare i dati personali, che raccoglie per proprie finalità, a soggetti che presentino adeguate garanzie in termini di riservatezza e protezione dei dati, se trattasi di soggetti esterni all’organizzazione, o a soggetti che si siano impegnati alla riservatezza, quando questi ultimi siano parte dell’organizzazione del Titolare, come i lavoratori dipendenti”, spiega Marco Martorana, avvocato e Data Protection Officer certificato, nonché fondatore dell’omonimo Studio, che svolge una intensa attività in campo privacy.

I Riders quindi sono Responsabili del Trattamento ai sensi dell’art. 28 del GDPR? O possono essere semplici incaricati (art. 29)? O ancora sono autonomi Titolari del trattamento?

Sembra che la risposta non possa essere una per tutti e che sia diversa caso per caso, previa valutazione dell’effettivo atteggiarsi dei rapporti fra Cliente, Titolare della piattaforma di delivery e Rider.

Resta però una curiosità: i parsimoniosi 25 VIP a chi potranno rivolgere le proprie lamentele?

“Certamente Deliverance Milano andrà incontro a qualche fastidiosa richiesta legale, ma l’avrà messo in conto nell’operazione volta ad aumentare l’attenzione sulla categoria dei Riders (la provocazione era diretta ai Titolari delle piattaforme, n.d.r.)”, specifica ancora Martorana.