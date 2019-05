Istituti Maugeri di Pavia e Laife Reply vincono il premio innovazione digitale in Sanità

Gli Istituti Clinici Scientifici Maugeri e Laife Reply si aggiudicano il Premio Innovazione Digitale in Sanità 2019 assegnato dall’Osservatorio Innovazione Digitale in Sanità del Politecnico di Milano durante il convegno di presentazione dei risultati della ricerca dell’Osservatorio, tenutosi il 21 maggio 2019 a Milano.

Il riconoscimento è assegnato grazie al progetto di Image Detection in ambito senologico, realizzato presso l’IRCCS Maugeri di Pavia e basato sull’applicazione di Laife Reply, X-RAIS. Il progetto si è infatti distinto per la capacità di utilizzare le tecnologie digitali come leva di innovazione e cambiamento nel mondo della sanità. X-RAIS, infatti, è uno strumento basato su tecnologie di Deep Learning e affianca il medico nella fase di refertazione, suggerendo in modo automatico aree sospette e relativa classificazione con l’obiettivo di ridurre il numero di diagnosi errate e migliorare l’efficienza dell’intero processo diagnostico.

L’Osservatorio Innovazione Digitale in Sanità, nato nel 2010, si pone l’obiettivo di analizzare e promuovere le eccellenze tecnologiche sostenendo così la cultura dell’innovazione digitale in ambito sanitario e contribuendo ai processi di ricerca e alla raccolta di best practice.