La tracciabilità dei farmaci, al via il progetto 4.0 di Antares Vision

Si chiama SWP, e si legge Smart Ward Platform. E’ il nome del progetto di Antares Vision, volto a mettere a disposizione delle strutture ospedaliere il know-how aziendale di Antares per quanto riguarda la tracciabilità del prodotto farmaceutico dall’origine fino al paziente.

Si tratta di un progetto – in collaborazione con l’Ospedale San Raffaele per le fasi di sviluppo, prototipazione e test – che attraverso le nuove tecnologie può rappresentare una svolta effettiva sia per ridurre le possibilità di errore e aumentare la sicurezza dei pazienti, cosi come per una gestione ottimizzata dei processi.

In pratica la piattaforma omonima (SWP) è pensata per la riduzione di errori nella

somministrazione dei farmaci; abbattere lo spreco di farmaci determinato dal mancato controllo della data di scadenza ma anche realizzare l’acquisizione digitale di tutti i parametri fisiologici del paziente e generare una serie di ulteriori dati necessari alla valutazione del comportamento del paziente durante la terapia.

La piattaforma è altresì in grado di aggregare e analizzare i dati associati ad un paziente con la tecnologia IoT e controllare le attività del reparto per tracciarne ogni attività.

Il progetto prevede, inoltre, l’innovazione di cinque strumenti chiave già presenti nei reparti ospedalieri: l’armadio-farmacia intelligente, il carrello intelligente, il comodino intelligente, il lettino intelligente, il braccialetto intelligente che attraverso la tecnologia IoT potranno aggregare i dati associati alla persona e di conseguenza avere una storia “tracciata” di tutte le attività svolte dal reparto sul paziente.

Si tratta quindi di un progetto che fa ampiamente leva sulle tecnologie IoT. Antares Vision è infatti riconosciuta per le soluzioni di ispezione visiva, di tracciatura e gestione intelligente dei dati.

L’intera produzione è in Italia, ma Antares Vision è presente nel mondo in oltre 60

Paesi (con una forza lavoro che supera le 400 unità) e può contare su 6 filiali estere (USA, Germania, Francia, Brasile, Corea del Sud, India) e un centro di ricerca in Irlanda (Galway). L’azienda è fornitrice di 9 delle 20 principali aziende farmaceutiche mondiali, con oltre 25mila sistemi d’ispezione per la sicurezza e la qualità del prodotto.