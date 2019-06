Rimini Wellness: TeamSystem lancia nuove app WellTeam e MyFlipTonic

TeamSystem, durante Rimini Wellness, la più grande kermesse al mondo dedicata a fitness, ha presentato le nuove app WellTeam e MyFlipTonic. In aggiunta, è stata lanciata anche Gymnius, nuova funzionalità di EvolutionFitPRO. Grazie alla combinazione di soluzioni innovative sia gestionali che per l’allenamento, TeamSystem è in grado di trasformare radicalmente l’esperienza di accesso ai servizi

TeamSystem, durante Rimini Wellness, la più grande kermesse al mondo dedicata a fitness, ha presentato le nuove app WellTeam e MyFlipTonic. In aggiunta, è stata lanciata anche Gymnius, nuova funzionalità di EvolutionFitPRO.

Grazie alla combinazione di soluzioni innovative sia gestionali che per l’allenamento, TeamSystem è in grado di trasformare radicalmente l’esperienza di accesso ai servizi delle palestre, piscine e centri fitness & wellness rendendola digitale.

Infatti, le app WellTeam e MyFlipTonic permettono all’utente di gestire in autonomia tutte le attività che in precedenza dovevano essere svolte presso la reception: acquisti e pagamenti, prenotazioni corsi, lezioni e small group, rinnovo abbonamenti.

In aggiunta, con l’app EvolutionFit – integrata all’interno dell’APP FlipTonic – gli utenti possono accedere alle loro schede di allenamento per visualizzare anche immagini e video di come effettuare gli esercizi.

TeamSystem considera la digital wellness experience un valore aggiunto per l’utente, per il trainer e per il centro sportivo: tutti hanno a disposizione un diario di allenamento aggiornato in tempo reale, pienamente integrato con le soluzioni gestionali su cui vengono riportati i dati di frequenza e scadenza degli abbonamenti sottoscritti.

La digitalizzazione ed automazione dei processi passa anche per le casse automatiche, strumenti già largamente diffusi in altri settori, che permettono anche a palestre, piscine e centri sportivi di rendere autonomo il processo di acquisto, pagamento ed emissione/validazione del titolo di ingresso, evitando code e attese. Le casse automatiche, inoltre, permettono di eliminare il flusso dei contanti in reception in modo da avere maggior sicurezza di gestione, incasso e una conseguente riduzione degli errori in quanto tutto il processo viene delegato alla cassa automatica.

TeamSystem, inoltre, ha presentato in anteprima Gymnius la nuova funzionalità di EvolutionFitPRO, con cui creare in automatico i programmi di allenamento. Gymnius permette di impostare obiettivi e parametri della scheda di allenamento e propone automaticamente la migliore scheda di allenamento possibile combinando decine di parametri differenti: livello degli esercizi, analisi dei movimenti, intensità e metodi di allenamento, tempi di recupero e lavoro cardio. Il programma di allenamento proposto, inoltre, può essere modificato in ogni sua parte per adattarlo alle specifiche esigenze del singolo utente.