Vendosoft sbarca in Italia e fa risparmiare sulle licenze software Microsoft e Adobe

Tutto gira attorno al software. E se questo si potesse comprare di ‘seconda mano’? E’ stata presentata anche in Italia la società tedesca Vendosoft, specializzata in software usato, che rappresenta oggi un’alternativa per tutte le aziende interessate a ottenere risparmi. Vendosoft è nata nel 2014 ed è specializzata nella compravendita di licenze software nuove e usate Microsoft e Adobe. In qualità di Microsoft Silver Partner e Adobe Certified Reseller, Vendosoft garantisce licenze software a norma di legge, certificate e a condizioni economicamente vantaggiose. Con un fatturato 2018 pari a 11 milioni di euro (+30% rispetto al 2017) e più di 30 collaboratori attivi negli oltre 21 Paesi europei serviti, la società è guidata dal fondatore Björn Orth.

Il tema centrale per cui si acquistano licenze usate è, secondo Vendosoft, il loro basso costo. Il software di seconda mano Microsoft e Adobe può costare fino al 70% in meno rispetto al software nuovo e, proprio come per quest’ultimo, l’acquirente può usufruire, a seconda della licenza e versione scelta, di varie funzioni, come per esempio gli aggiornamenti periodici. Il software usato, inoltre, rimane sempre aggiornato dal punto di vista tecnico e della sicurezza fino al termine del ciclo di vita del supporto, che normalmente ha una durata compresa tra i sette e i dieci anni.

Bisogna inoltre tenere conto che la versione più aggiornata di un software non è da ritenersi necessariamente la migliore, sia per quanto riguarda la usability sia per quanto riguarda le funzionalità. Le aziende che possono fare a meno delle caratteristiche più attuali, ossia la maggior parte, risparmieranno molto denaro grazie all’acquisto di software usato. E questo non vale soltanto per le licenze, ma anche per i costi relativi alla formazione del personale e ai requisiti hardware sempre più complessi.

Grazie ai propri consulenti certificati Microsoft, i Microsoft Licensing Professionals, Vendosoft offre consulenza professionale in materia di licenze software. Uno di questi è Andrea Migoni, nel settore informatico dal 2013 e, da oltre due anni, ricopre il ruolo di Microsoft Licensing Professional per l’Italia presso Vendosoft.

“L’elevata domanda ci ha fatto prendere atto della crescente richiesta di software economico in tutta Italia”, afferma Migoni. “ Le ricerche di mercato confermano che non tutte le aziende italiane sfruttano le potenzialità di risparmio offerte da questo settore. Questo nonostante il commercio di software usato sia stato legittimato per tutti i Paesi dell’UE dalla Corte di giustizia europea già nel 2012. Percepiamo una forte disponibilità da parte delle aziende italiane ad aprirsi a questa alternativa a basso costo . Sono già una trentina i clienti attivi nel nostro Paese e il nostro obiettivo è raggiungere quota 100 entro i prossimi sei mesi ”.

Con ogni fornitura, Vendosoft garantisce licenze conformi al produttore, bolle di consegna e fatture, certificazioni della catena di fornitura da parte di un revisore contabile, disco di installazione e codici volume licensing per acquistare, in piena legalità, software usato Microsoft e Adobe. Il tutto in modalità multilingue, come multilingue sono le licenze software, l’offerta e il processo di ordinazione. Grazie alla collaborazione con dei revisori contabili, inoltre, la società garantisce la trasparenza dell’intera catena di fornitura e la rimozione del software da parte dell’acquirente iniziale, come previsto dalla normativa europea.

Tutti i prodotti Microsoft e Adobe trattati da Vendosoft sono disponibili anche presso lo shop online in lingua inglese: www.vendosoft.it/shop